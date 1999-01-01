BM8042
Импульсный микропроцессорный металлоискатель КОЩЕЙ-5И
Модуль BM8042 предназначен для самостоятельного изготовления универсального импульсного металлоискателя с различными вариантами поисковых катушек. Как изготовить катушки, написано в инструкции. Металлоискатель КОЩЕЙ-5И с обычной катушкой представляет высокочувствительный поисковый инструмент. Но часто модуль BM8042 используют как специализированный металлоискатель с глубинной катушкой.
Благодаря применению микроконтроллера, многие функции по обнаружению, управлению и индикации реализованы программно и автоматизированны. Прежде всего - это возможность работы с любым датчиком - обычным, корзиночным, глубинным, печатным и другими.
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Модуль BM8042 предназначен для самостоятельного изготовления универсального импульсного металлоискателя с различными вариантами поисковых катушек. Как изготовить катушки, написано в инструкции. Металлоискатель КОЩЕЙ-5И с обычной катушкой представляет высокочувствительный поисковый инструмент. Но часто модуль BM8042 используют как специализированный металлоискатель с глубинной катушкой.
Благодаря применению микроконтроллера, многие функции по обнаружению, управлению и индикации реализованы программно и автоматизированны. Прежде всего - это возможность работы с любым датчиком - обычным, корзиночным, глубинным, печатным и другими.
Технические характеристики
|Диапазон напряжений питания (B)
|7…14
|Потребляемый ток, не более (мА)
|90
|Глубина обнаружения, монета/топор/ведро (см)
|20/40/60
|Длина (мм)
|82
|Ширина (мм)
|52
|Вес
|168
Инструкции
Принцип работы
Принцип действия импульсного металлоискателя Кощей 5И основан на возбуждении в металлическом объекте импульсных вихревых токов и измерении вторичного электромагнитного поля, которое наводят эти токи.
Дополнительная информация
Основой устройства является микроконтроллер. Он формирует управляющие сигналы для передающей и приемной частей, а также используется для управления устройством и индикации. Более подробную информацию о работе этого металлоискателя можно получить в Интернете в книге А.И.Щедрина «Новые металлоискатели для поиска кладов и реликвий».
Микроконтроллер поставляется с записанной микропрограммой. Настройки под конкретный датчик запоминаются в энергонезависимых профилях. При оперативной смене датчика соответствующие профили переключатся автоматически за счет правильно установленной перемычки на разъеме датчика.
Всего профилей 9. В данный момент они условно распределены так
- профили 1.1, 1.2, 1.3 закреплены за печатным датчиком,
- профили 2.1, 2.2, 2.3 - за глубинным,
- профили 3.1, 3.2, 3.3 - за экспериментальными датчиками.
Вторая цифра в нумерации профиля означает режим.
Сейчас эти режимы распределены так:
1- Экономичный,
2-Обычный,
3-Турбо режим.
Однако все эти привязки профилей к конкретным датчикам и режимам условны и носят рекомендательный характер. При желании пользователь может переопределить назначение профилей под свои нужды. Следующая важная функция - это автоматический баланс тракта. Имеется возможность оперативного контроля напряжения питания, возможность задания порога разряда батареи под любой тип аккумулятора. Есть возможность настройки всех параметров с помощью персонального компьютера.
Статьи
Комплект поставки
- Электронный модуль - 1 шт.
- Корпус - 1 шт.
- Комплект необходимых кнопок и регуляторов - 1 шт.
- Наушники - 1 шт.
- Наклейка на переднюю панель с обозначениями органов управления - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации и настройке - 1 шт.
Порядок сборки
- Порядок сборки описан в инструкции
Вопросы и ответы
- Подскажите, что идет в комплекте с изделием ВМ 8042?
- Спаянная плата, корпус и набор установочных элементов, инструкция по сборке
- Где можно подобрать и приобрести не достающие составляющие, для полного и рабочего состояния? Я имею в виду датчики, штангу, блок питания и остальное. Заранее спасибо.
- Конструкция подразумевает самостоятельное изготовление данный узлов и использование подручных материалов. Например в качестве аккумулятора можно использовать батарею шуруповерта. Варианты изготовления катушки описаны в инструкции.
- BM8042
Импульсный микропроцессорный металлоискатель КОЩЕЙ-5Ивопрос, палка с катушкой входит в комплект? или надо отдельно покупать?
- Держатель и катушка в комплект не входят. Описание, как изготовить, есть в инструкции.
- Прошу сообщить-есть ли у Вас в наличии блок металлоискателя Кощей-5и BM8042 и печатный датчик к нему NM8044
- Датчик снят с производства. Кощей-5и BM8042 есть только в виде встраиваемого модуля https://masterkit.ru/shop/1905194
- ПРИШЛА ВНЕГОДНОСТЬ КЛАВИАТУРА КОЩЕЙ 5ИМ КАК ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО ИИЛИ СКОРПУСОМ.САМАРА
- К сожалению, отдельно корпус и клавиатура не поступала в торговую сеть. Рекомендую посмотреть частные объявления в интернете, в частности, на Авито.
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