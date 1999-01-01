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BM8042 - Импульсный микропроцессорный металлоискатель КОЩЕЙ-5И купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY
BM8042 - Импульсный микропроцессорный металлоискатель КОЩЕЙ-5И купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY
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BM8042
Импульсный микропроцессорный металлоискатель КОЩЕЙ-5И

Модуль BM8042 предназначен для самостоятельного изготовления универсального импульсного металлоискателя с различными вариантами поисковых катушек. Как  изготовить катушки, написано в инструкции. Металлоискатель КОЩЕЙ-5И с обычной катушкой представляет высокочувствительный поисковый инструмент. Но часто модуль BM8042 используют как специализированный металлоискатель с глубинной катушкой.

Благодаря применению микроконтроллера, многие функции по обнаружению, управлению и индикации реализованы программно и автоматизированны. Прежде всего - это возможность работы с любым датчиком - обычным, корзиночным, глубинным, печатным и другими.

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Модуль BM8042 предназначен для самостоятельного изготовления универсального импульсного металлоискателя с различными вариантами поисковых катушек. Как  изготовить катушки, написано в инструкции. Металлоискатель КОЩЕЙ-5И с обычной катушкой представляет высокочувствительный поисковый инструмент. Но часто модуль BM8042 используют как специализированный металлоискатель с глубинной катушкой.

Благодаря применению микроконтроллера, многие функции по обнаружению, управлению и индикации реализованы программно и автоматизированны. Прежде всего - это возможность работы с любым датчиком - обычным, корзиночным, глубинным, печатным и другими.

Технические характеристики

Диапазон напряжений питания (B)7…14
Потребляемый ток, не более (мА)90
Глубина обнаружения, монета/топор/ведро (см)20/40/60
Длина (мм)82
Ширина (мм)52
Вес 168

Инструкции

Принцип работы

Принцип действия импульсного металлоискателя Кощей 5И основан на возбуждении в металлическом объекте импульсных вихревых токов и измерении вторичного электромагнитного поля, которое наводят эти токи.

Дополнительная информация

Основой устройства является микроконтроллер. Он формирует управляющие сигналы для передающей и приемной частей, а также используется для управления устройством и индикации. Более подробную информацию о работе этого металлоискателя можно получить в Интернете в книге А.И.Щедрина «Новые металлоискатели для поиска кладов и реликвий».

Микроконтроллер поставляется с записанной микропрограммой. Настройки под конкретный датчик запоминаются в энергонезависимых профилях. При оперативной смене датчика соответствующие профили переключатся автоматически за счет правильно установленной перемычки на разъеме датчика.

Всего профилей 9. В данный момент они условно распределены так

- профили 1.1, 1.2, 1.3 закреплены за печатным датчиком,

- профили 2.1, 2.2, 2.3 - за глубинным,

- профили 3.1, 3.2, 3.3 - за экспериментальными датчиками.

Вторая цифра в нумерации профиля означает режим.

Сейчас эти режимы распределены так:  

1- Экономичный,

2-Обычный,

3-Турбо режим.

Однако все эти привязки профилей к конкретным датчикам и режимам условны и носят рекомендательный характер. При желании пользователь может переопределить назначение профилей под свои нужды. Следующая важная функция - это автоматический баланс тракта. Имеется возможность оперативного контроля напряжения питания, возможность задания порога разряда батареи под любой тип аккумулятора. Есть возможность настройки всех параметров с помощью персонального компьютера.

Статьи

Комплект поставки

  • Электронный модуль - 1 шт.
  • Корпус - 1 шт.
  • Комплект необходимых кнопок и регуляторов - 1 шт.
  • Наушники - 1 шт.
  • Наклейка на переднюю панель с обозначениями органов управления - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации и настройке - 1 шт.

Порядок сборки

  • Порядок сборки описан в инструкции

Вопросы и ответы

  • Подскажите, что идет в комплекте с изделием ВМ 8042?
    • Спаянная плата, корпус и набор установочных элементов, инструкция по сборке
  • Где можно подобрать и приобрести не достающие составляющие, для полного и рабочего состояния? Я имею в виду датчики, штангу, блок питания и остальное. Заранее спасибо.
    • Конструкция подразумевает самостоятельное изготовление данный узлов и использование подручных материалов. Например в качестве аккумулятора можно использовать батарею шуруповерта. Варианты изготовления катушки описаны в инструкции.
  • BM8042 Импульсный микропроцессорный металлоискатель КОЩЕЙ-5Ивопрос, палка с катушкой входит в комплект? или надо отдельно покупать?
    • Держатель и катушка в комплект не входят. Описание, как изготовить, есть в инструкции.
  • Прошу сообщить-есть ли у Вас в наличии блок металлоискателя Кощей-5и BM8042 и печатный датчик к нему NM8044
    • Датчик снят с производства. Кощей-5и BM8042 есть только в виде встраиваемого модуля https://masterkit.ru/shop/1905194
  • ПРИШЛА ВНЕГОДНОСТЬ КЛАВИАТУРА КОЩЕЙ 5ИМ КАК ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО ИИЛИ СКОРПУСОМ.САМАРА
    • К сожалению, отдельно корпус и клавиатура не поступала в торговую сеть. Рекомендую посмотреть частные объявления в интернете, в частности, на Авито.

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