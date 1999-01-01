Благодаря применению микроконтроллера, многие функции по обнаружению, управлению и индикации реализованы программно и автоматизированны. Прежде всего - это возможность работы с любым датчиком - обычным, корзиночным, глубинным, печатным и другими.

Модуль BM8042 предназначен для самостоятельного изготовления универсального импульсного металлоискателя с различными вариантами поисковых катушек. Как изготовить катушки, написано в инструкции. Металлоискатель КОЩЕЙ-5И с обычной катушкой представляет высокочувствительный поисковый инструмент. Но часто модуль BM8042 используют как специализированный металлоискатель с глубинной катушкой.

Благодаря применению микроконтроллера, многие функции по обнаружению, управлению и индикации реализованы программно и автоматизированны. Прежде всего - это возможность работы с любым датчиком - обычным, корзиночным, глубинным, печатным и другими.

Модуль BM8042 предназначен для самостоятельного изготовления универсального импульсного металлоискателя с различными вариантами поисковых катушек. Как изготовить катушки, написано в инструкции. Металлоискатель КОЩЕЙ-5И с обычной катушкой представляет высокочувствительный поисковый инструмент. Но часто модуль BM8042 используют как специализированный металлоискатель с глубинной катушкой.

Принцип работы

Принцип действия импульсного металлоискателя Кощей 5И основан на возбуждении в металлическом объекте импульсных вихревых токов и измерении вторичного электромагнитного поля, которое наводят эти токи.

Дополнительная информация

Основой устройства является микроконтроллер. Он формирует управляющие сигналы для передающей и приемной частей, а также используется для управления устройством и индикации. Более подробную информацию о работе этого металлоискателя можно получить в Интернете в книге А.И.Щедрина «Новые металлоискатели для поиска кладов и реликвий».

Микроконтроллер поставляется с записанной микропрограммой. Настройки под конкретный датчик запоминаются в энергонезависимых профилях. При оперативной смене датчика соответствующие профили переключатся автоматически за счет правильно установленной перемычки на разъеме датчика.

Всего профилей 9. В данный момент они условно распределены так

- профили 1.1, 1.2, 1.3 закреплены за печатным датчиком,

- профили 2.1, 2.2, 2.3 - за глубинным,

- профили 3.1, 3.2, 3.3 - за экспериментальными датчиками.

Вторая цифра в нумерации профиля означает режим.

Сейчас эти режимы распределены так:

1- Экономичный,

2-Обычный,

3-Турбо режим.

Однако все эти привязки профилей к конкретным датчикам и режимам условны и носят рекомендательный характер. При желании пользователь может переопределить назначение профилей под свои нужды. Следующая важная функция - это автоматический баланс тракта. Имеется возможность оперативного контроля напряжения питания, возможность задания порога разряда батареи под любой тип аккумулятора. Есть возможность настройки всех параметров с помощью персонального компьютера.

Статьи